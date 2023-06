Nations League, i convocati dell’Italia: Mancini al riscatto dopo il mancato Mondiale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo il mancato Mondiale in Qatar, l’Italia è in cerca di riscatto. Fortissima la delusione per l’assenza alla seconda competizione per nazionali di fila, arrivata a qualche mese dal trionfo all’Europeo. Il c.t. Mancini vuole dimostrare che proprio il successo di Wembley non sia stato una casualità, ma anzi che la casualità siano state quelle gare con Svizzera e Macedonia del Nord, contrassegnate da episodi negativi e sfortunati. Non per niente è comunque arrivata la qualificazione alle finali di Nations League nonostante un gruppo di ferro.

Semifinali e finali Nations League, il programma: date e partecipanti

Semifinali

Mercoledì 14 giugno: Paesi Bassi – Croazia (Rotterdam, 20:45)

Giovedì 15 giugno: Spagna – Italia (Enschede, 20:45)

Finale per il terzo posto

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia – Spagna/Italia (Enschede, 15:00)

Finale

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia – Spagna/Italia (Rotterdam, 20:45)

I convocati di Mancini

Queste le scelte del c.t. Mancini per le due gare in Olanda. Non c’è ancora Locatelli, così come Zaccagni, mentre rientra Zaniolo. Conferma anche per Retegui e per il blocco Inter che sarà reduce dalla finale di Champions League. Forfait di Pessina e Berardi, rientrati già ieri pomeriggio a casa perché infortunati. Nessuna chance per Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, che resteranno comunque questi giorni in gruppo, per rientrare poi nelle rispettive sedi al termine del test con il Cagliari Primavera (venerdì mattina). A quel punto, poi, il gruppo dei 23 si formerà invece domenica pomeriggio.

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli).

DIFENSORI: Bonucci (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Acerbi (Inter), Darmian (Inter), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Barella (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Verratti (PSG), Zaniolo (Galatasaray).

ATTACCANTI: Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile (Lazio), Raspadori (Napoli), Retegui (Tigre).