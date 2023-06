Natalità, Ruggiero (Edenred): “In aziende con welfare ben organizzato 80% nuovi genitori in più”

StrettoWeb

Roma, 27 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi abbiamo un osservatorio che si basa su 2 milioni e mezzo di user, di persone che hanno accesso a strumenti di welfare, che ogni anno intervistiamo in quota parte. Ed emerge ad esempio che nelle aziende con strumenti di welfare ben organizzati accade che i nuovi genitori sono a parità di campione l’80% in più rispetto alle aziende che non li hanno”. Lo ha detto Fabrizio Ruggiero, direttore generale e amministratore delegato di Edenred Italia intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ?Demografica?, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l?obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.

“C’è un pezzo importante da fare su come garantire ai giovani la possibilità di avere un salario, un reddito che consenta di essere autonomo e quindi di non pensare a un figlio come una cosa che ti impoverisce ma che ti arricchisce”, ha concluso.