Nasce a Reggio Calabria lo sportello legale sociale

La presentazione alla Stampa e alla cittadinanza dell’iniziativa avverrà venerdì 23 giugno alle ore 10,30 presso Palazzo San Giorgio alla presenza dei Presidenti di Commissione Politiche sociali e Pari opportunità Carmelo Romeo e Teresa Pensabene, degli Assessori Demetrio Delfino alle Politiche sociali e Giuseppina Palmenta alla Partecipazione

Lo Sportello Legale della Consulta Comunale Politiche Sociali e del Lavoro di Reggio Calabria, nato grazie all’iniziativa della Presidente della Consulta, Marisa Cagliostro,si pone come obiettivo primario quello di fornire un servizio gratuito di informazione e consulenza legale ai cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità e ai lori familiari, al fine di promuovere la conoscenza sui diritti e le tutele necessarie per una migliore qualità della vita ed integrazione sociale degli stessi, ma anche quello di assistere i cittadini nei casi in cui si renda necessario ricorrere avverso i giudizi degli enti previdenziali e assistenziali pubblici che non riconoscano loro l’effettivo grado di invalidità/disabilità, nei casi in cui sia necessario ricorrere al Tribunale contro abusi e soprusi sul posto di lavoro o per il riconoscimento delle malattie/infortuni che insorgano a causa del lavoro, nonché per la tutela dei diritti dei soggetti più deboli quali ad es. i minori e gli infermi psichici.

Lo Sportello Legale Sociale, a cura dell’avvocato Simona Cariati, iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, esperta in diritto civile con particolare propensione per le materie di diritto del lavoro e previdenza, offrirà consulenza ed assistenza legale con possibilità di accesso al patrocinio gratuito ai cittadini il cui reddito, risultante da modello ISEE, non superi la soglia prevista dalla legge (nel 2023 innalzata a 12.838,00 euro annui).

Lo Sportello Legale sarà aperto al pubblico il lunedì pomeriggio presso la sede comunale Consulte di Via Lupoi; al fine di evitare lunghe attese, è consigliabile prenotare un appuntamento inviando un messaggio whatsapp al numero telefonico dedicato (3792846587) o una mail (a:sportellolegaleconsultacomunale@hotmail.com) indicando il proprio nominativo e l’oggetto della consulenza legale che si desidera richiedere.

Servizi offerti dallo Sportello Legale Sociale

A) IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

1.consulenza sulle procedure di accertamento sanitario e riconoscimento dello status di:

– portatori di handicap,ai sensi della Legge 104/1992, ai soggetti con una minorazione fisica, psichica o sensoriale causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione;

-“invalidi”, ai sensi della Legge 118/1971, ai soggetti di età tra i 18 e i 65 anni con un’infermità fisica, psichica e/o intellettiva che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 33%.

informazioni e chiarimenti sui diritti e ausili connessi al grado di disabilità/invalidità riconosciuto (quali ad es. esenzioni ticket per patologia, fornitura gratuita ed agevolazioni fiscali sugli ausili e protesi, diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto e al rilascio del contrassegno invalidi per sosta riservata, diritto ai permessi e congedi per assistere familiari disabili, diritto ad indennità, assegno o pensione di invalidità).

3.assistenza legale presso il Tribunale del Lavoro e Previdenza per la presentazione di:

a) ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica INPS per l’accertamento dell’invalidità civile che non abbia riconosciuto il giusto grado di invalidità civile/handicap;particolare impegno verrà profuso dallo Sportello Legale per il riconoscimento, anche in sede giudiziaria, di percentuali di invalidità per particolari patologie quali ad es. la Fibromialgia, per la quale la Consulta e l’Associazione reggina Fibromialgia si sono impegnati anche presso il Garante regionale della Salute prof. Stanganelli e i due enti Civico e Metropolitano ma ad oggi, non è stato ancora riconosciuto un codice di esenzione per patologia poiché non ancora inserita nei LEA(Livelli Essenziali di Assistenza),non essendo previsto per il Sistema Sanitario Nazionale nessun nomenclatore tariffario di tale sindrome; b) ricorsi per il riconoscimento di indennità di accompagnamento nei casi previsti dalla legge (ad es. malati che necessitano di assistenza dei familiari per compiere gli atti elementari della vita quotidiana, pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia in regime di day hospital, non vedenti, pazienti affetti da Alzheimer,malati di epilessia, persone con sindrome di Down); c) ricorsi avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’INAIL,dell’indennizzo da infortunio sul lavoro o in itinere, o nel caso di attribuzione di un grado di menomazioneinferiore a quello dovuto; d) ricorsi per il riconoscimento ai lavoratori dipendentidi malattia professionale, ovvero qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di un’attività lavorativa; e) ricorsi per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità medica (c.d. malasanità)nel caso in cui venga arrecato al paziente un danno biologico permanente o ai familiari un danno morale da perdita del congiunto. B) IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Si offrirà consulenza ed assistenza legale ai cittadini nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato e rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici (ad es. licenziamenti illegittimi, demansionamento, procedimenti disciplinari,mobbing, congedi e permessi di lavoro, crediti da lavoro).

C) IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ UGUAGLIANZA ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Lo Sportello mette a disposizione l’assistenza legale del proprio difensore anche per la presentazione presso il Giudice Tutelare del Tribunale, di ricorsi aventi ad oggetto, ad es.:

a) nomina di amministratore di sostegno per gli individui che si trovino nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di infermità/menomazione fisica o psichica; b) atti di straordinaria amministrazione di natura patrimoniale a favore di minori (quali ad es. autorizzazione ad incassaresomme o titoli intestati al minore); c) rettificazioni in materia di stato civile, ai sensi della Legge 164/1982,per ottenere il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, per quei soggetti che abbiano intrapreso un percorso di transizione sessuale.

