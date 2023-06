Muore giornalista a 41 anni: “stava preparando un’intervista a Pippo Inzaghi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Mondo del giornalismo in lutto. E’ morta, infatti, Patrizia Nettis, venuta a mancare ieri. Aveva 41 anni, è cresciuta a Gioia del Colle (Bari) e oltre alla scrittura aveva anche la grande passione dello sport. Ha gestito la comunicazione del Comune di Fasano (Brindisi), ente con cui aveva firmato da poco il contratto a tempo indeterminato come specialista della comunicazione istituzionale.

“Negli ultimi giorni stava preparando un’intervista inedita a Filippo Inzaghi, il tecnico della Reggina, per la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale dove scriveva da anni”, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sono tantissimi i messaggi di amici, conoscenti e non solo, nelle ultime ore. I funerali si svolgeranno domani, 1 luglio, alle 16, alla chiesa dell’Immacolata a Gioia del Colle.

Il pensiero del Sindaco

Così, sui social, il pensiero del Sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo: “Un alone di profonda tristezza e di immenso dolore avvolge la nostra città. La scomparsa di Patrizia ci lascia sgomenti, senza fiato, senza parole. Perdiamo una professionista seria e competente, una giornalista sempre sul pezzo, un “vulcano di energia” dal sorriso contagioso che, sul lavoro come nello sport, si è sempre saputo distinguere per abnegazione, talento e capacità. Ci mancherà la tua penna brillante. Ci mancheranno le tue storie appassionate. Ci mancherai, Patrizia!”.