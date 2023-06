Muore dopo un anno dall’incidente: i familiari di Martina denunciano il ‘Pugliese’ di Catanzaro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo oltre un anno di agonia, Martina Critelli ha smesso di lottare per la vita: la ragazza era stata vittima di un incidente oltre un anno fa a Catanzaro nel quartiere Corvo. Da lì, ha inizio la sua lunga degenza e il calvario che ha portato poi alla morte. Martina ci ha lasciati pochi giorni fa e i familiari, ora, chiedono giustizia: secondo quanto dichiarato, ci sarebbero state delle incongruenze e delle azioni poco chiare da parte del personale medico, ragion per cui hanno presentato una denuncia alla Procura nei confronti dello staff medico del Pugliese di Catanzaro e della clinica San Vitaliano.

Francesco Gigliotti, avvocato di Martina, l’ha assistita sin dal primo giorno: l’obiettivo infatti, era dimostrare che la ragazza non fosse alla guida del mezzo durante il sinistro, ma poi il supporto è stato necessario durante il lungo processo medico dove, secondo la famiglia, qualcosa è andato storto. Dopo un lungo periodo di degenza, Martina sembrava stare meglio: le condizioni non erano più così precarie, tanto che la ragazza sarebbe stata di lì a poco trasferita in una clinica di Monza per seguire una lunga riabilitazione.

Il giorno prima della partenza però, qualcosa non torna: un ultimo esame medico sembra evidenziare un problema alla trachea della ragazza, un imprevisto che le ha impedito di cominciare il nuovo step verso la guarigione ma che, invece, l’ha gettata nel baratro e nella morte. La clinica riabilitativa ha infatti rigettato la richiesta di riabilitazione perché “non si presentava nelle condizioni che l’ospedale Pugliese in un primo tempo aveva descritto, ma rappresentava anche l’inizio di un calvario culminato nella sua prematura scomparsa”.

Una bugia forse, quella dello staff catanzarese, ma le condizioni di Martina sono peggiorate a tal punto da condurla alla morte. Ora, dopo la sofferenza e la disperazione, è arrivato il momento della verità “affinché venga fatta piena luce sull’accaduto ed in particolare affinché si accertino le responsabilità per questa prematura morte” sostiene la famiglia la quale, e ne è sicura, “qualcosa nell’assistenza sanitaria non abbia funzionato come avrebbe dovuto”.