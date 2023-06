Movida da “sballo” in Calabria: guidano ubriachi e sotto l’effetto di droga, denunciati

StrettoWeb

Proseguono incessanti i controlli da parte delle forze dell’ordine in questa stagione estiva 2023. I Carabinieri della sezione radiomobile del catanzarese, tramite posti di blocco nei punti più frequentati della movida, hanno fermato ben 2 persone per guida in stato d’ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti. Il primo caso riguarda un 44enne di Isca sullo Ionio il quale, dopo essersi sottoposto a prova spirometrica con alcol test, è risultato positivo all’utilizzo di sostanze alcoliche. Per tale ragione, il colpevole è stato segnalato e denunciato alla Questura. Situazione simile per un 19enne di Soverato il quale, posto anch’esso a alcol test e accertamenti sanitari, è risultato invece positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato segnalato e denunciato alla Questura. Pare che entrambi, secondo quanto emerso dai primi controlli, siano stati fermati a seguito di due sinistri stradali e posti quindi ad accertamento.