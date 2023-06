Movida Rendese nel “mirino” dei Carabinieri: droga, alcol e lavoratori in nero

StrettoWeb

Nuovo giro di controlli per la movida rendese: le forze dell’ordine proseguono con posti di blocco e operazioni di vigilanza nelle zone più frequentate dai giovani, soprattutto nei weekend. Nel “mirino” dei Carabinieri soprattutto bar, pub e ristoranti nelle zone di Arcavacata, Quattromiglia (quindi via Marconi e Piazza Rossini) e in Piazza Santo Sergio. Numerose le segnalazioni al 112 per disturbo della quiete pubblica con musica ad alto volume oltre l’orario consentito, urla e schiamazzi.

Durante il giro di controlli, oltre 122 persone sono state fermate dai militari, molte di esse segnalate e denunciate. Due individui sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza a seguito di alcol test. Le rispettive vetture sono state affidate a terzi, mentre per i due è scattato il ritiro della patente. Un’altra persona è stata invece denunciata per porto abusivo di armi: era infatti in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm e di un pugnale di 30 cm, entrambi sottoposti a sequestro.

Sono state poi segnalate alla Questura almeno 5 persone per uso di sostanze stupefacenti: i militari hanno infatti rinvenuto circa 6 grammi di hashish, 8 gr di marijuana e cocaina. Sottoposti a controlli anche i locali pubblici, punte di diamante per il divertimento della città di Rende. Identificati due lavoratori in nero in un esercizio di ristorazione, per una sanzione amministrativa a carico del proprietario di 1200 euro. Un altro ristorante invece, dopo accurato controllo da parte dei NAS, è stato sanzionato per duemila euro per omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo del sistema HACCP. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.