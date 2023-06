E’ morto Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e genero di Mara Venier

StrettoWeb

Lutto in casa Rai e in casa Venier: è morto infatti a 61 anni Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e genero della nota conduttrice Mara Venier. Forleo era sposato con la figlia della Venier, Elisabetta Ferraccini. Ad annunciare la scomparsa è la stessa Rai con un comunicato: “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale”.

Il pensiero di Mara Venier

La stessa conduttrice, suocera di Pier Francesco, ha voluto lasciare un messaggio per ricordare il genero: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”.

Chi era Pier Francesco Forleo: la sua carriera

Nato a Firenze nel 1962, Forleo si è laureato Economia e Commercio, entrando in Rai nel 1997 dopo aver lavorato nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell’IRI. In seguito a vari incarichi nella sede di Viale Mazzini, nel 2006 viene nominato Direttore degli Acquisti e nel 2015 Direttore della Direzione Diritti Sportivi, suo attuale incarico.