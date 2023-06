Morto Berlusconi, il sindaco di Tropea: “ha fattivamente amato l’Italia”

StrettoWeb

“Noi Tropeani abbiamo avuto l’onore e il privilegio della sua visita e la semplicità e la simpatia che ci ha dimostrato, assieme alla grande ammirazione espressa per la nostra Tropea, fanno di quel giorno una pagina bella della storia recente della città. La dipartita di Silvio Berlusconi, personalità straordinaria del nostro tempo, non lascia nessuno indifferente e sicuramente cagiona un sentimento di sgomento in tutti quelli che gli sono stati accanto. Era nota la sua fragilità legata alla malattia e agli anni – scrive il Sindaco Giovanni Macrì nel suo messaggio di cordoglio – ma la grande voglia di vivere e la combattività che lo hanno sempre contraddistinto davano ampio spazio alla speranza di una ripresa”.

“La sua figura eccezionale di Italiano, di Politico e di Imprenditore, la sua audacia, il suo coraggio, la sua intraprendenza, la sua lungimiranza, la sua generosità, il suo spirito di servizio e la sua resilienza, doti possedute a livelli altissimi, hanno fatto di Lui una personalità di primissimo piano del nostro tempo a livello planetario. Il suo carattere aperto, schietto e autentico l’ha reso vicino alla gente e, indipendentemente dalle opinioni di politica partitica, per il suo carisma resta e sarà sempre una figura indimenticabile e insostituibile della scena mondiale degli ultimi trent’anni”.

“Sappiamo di essere tutti fragili creature di passaggio – ha concluso il sindaco di Tropea – ma di fronte a un gigante come Silvio la fine terrena appare sempre prematura. A nome della Città di Tropea, dei suoi cittadini e mio personale esprimo condivisione di cordoglio alla Famiglia e alla Nazione per la perdita di un Uomo che ha profondamente e fattivamente amato l’Italia”.