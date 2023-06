Morto Berlusconi, le condoglianze dei leader politici nazionali

StrettoWeb

E’ morto questa mattina a 86 anni al San Raffaele di Milano, dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Morte Berlusconi, Calenda: “le mie condoglianze, ha lottato fino alla fine con coraggio”

“Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace“. Così Carlo Calenda, leader di Azione.

Berlusconi, Paita (Azione-Iv): “Italia perde grande uomo politico”

“Oggi l’Italia perde un grande uomo politico, un grande imprenditore. Un uomo che ha cambiato la storia di questo Paese e che lo ha accompagnato nei passaggi piu’ cruciali degli ultimi 30 anni. Alla famiglia, agli amici e a tutta Forza Italia va il mio abbraccio piu’ forte e sincero“. Lo scrive su Twitter la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita.

Boschi: “ci sarà tempo per analisi politica, ora solo cordoglio”

“Berlusconi se ne è andato. Ci sarà tempo per l’analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Se ne è andato come ha vissuto: combattendo come un leone. Da protagonista. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia“. Così Maria Elena Boschi, di Italia Viva.

Berlusconi, Prodi: “nostra rivalità mai trascesa in inimicizia”

“Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini“. Lo afferma l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. “Nel nostro lungo confronto politico – aggiunge – abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perchè confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze“.

Fedriga: “addio al protagonista degli ultimi 30 anni”

“Protagonista indiscusso della politica degli ultimi trent’anni, a Silvio Berlusconi va anzitutto riconosciuto il grande merito di essersi generosamente messo in gioco in una stagione, quella italiana dei primi anni Novanta, segnata da laceranti conflitti interni e di aver saputo interpretare un ruolo di primissimo piano, tanto nelle vesti istituzionali quanto di leader di partito, nei successivi decenni. Con lui, scompare un pezzo della storia d’Italia“. È con queste parole che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ricorda il quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni. “Il rispettoso omaggio dell’Amministrazione regionale, cui si unisce il mio personale affettuoso ricordo, possa essere di conforto ai suoi congiunti e a tutte le persone – in primo luogo a Forza Italia, sua seconda famiglia – che gli sono state vicine”.

Berlusconi, Crosetto: “si chiude un’era”

“Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio“. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla morte di Silvio Berlusconi.

Salvini: “un grande uomo e un grande italiano”

Il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi definendolo “un grande uomo e un grande italiano“. Gli appuntamenti pubblici di Matteo Salvini sono annullati fino a nuovo aggiornamento.

Zaia: “ciao presidente, un abbraccio alla famiglia”

Ciao Presidente. Un abbraccio a tutta la famiglia, gli amici, a coloro che gli hanno voluto bene“. Lo scrive su Facebook il presidente del veneto, Luca Zaia, allegando il flash ANSA sulla morte di Sivlio Berlusconi.

Lollobrigida: “un grande uomo che ha fatto la storia”

“Un uomo che ha fatto la Storia. Ha impedito alla sinistra di prendere il potere resistendo per anni ad attacchi di ogni tipo. Non sempre abbiamo condiviso i suoi metodi e le sue scelte, ma sempre il suo grande amore per la Libertà. La destra italiana gli deve molto. Il ricordo della sua generosità, eleganza, intelligenza e impegno saranno ancora elemento portante del centrodestra che ha voluto e difeso. Un abbraccio alla sua famiglia e il cordoglio commosso nostro da Italiani per un grande Uomo“. Lo afferma il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Toti: “oggi l’Italia è più povera e spaesata”

“Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. E’ davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese“. Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook, osserva quindi che “oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata”. “Ma sono certo – riprende Toti, che di Berlusconi è stato tra i più stretti collaboratori – che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune”.

Schlein: “con lui si chiude un’epoca”

“Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico“. Ad affermarlo in una nota è la Segretaria del PD, Elly Schlein.

Sgarbi: “un grande amico e un grande uomo delle Istituzioni”

“La storia gli renderà giustizia di tutte le persecuzioni subite. Se ne va un grande amico e un grande uomo delle Istituzioni“. Così su Twitter il sottosegretario al MiC, Vittorio Sgarbi.