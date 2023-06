Morto Berlusconi, le condoglianze dalla Calabria

StrettoWeb

E’ deceduto questa mattina a 86 anni il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Berlusconi era ricoverato al San Raffaele da giorni.

Saccomanno (Lega): “cordoglio e dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi”

“Grande perdita per l’Italia. Ho avuto l’onore di conoscere Silvio Berlusconi. Ho condiviso il suo pensiero aperto di geniale imprenditore e di lungimirante politico, che, però, è stato, ripetutamente vessato da una serie di processi, che hanno, in ogni modo, tentato e di fatto bloccato la sua azione riformatrice. Leader incontrastato, che ha lottato per cambiare e rinnovare l’Italia, ma che è stato fortemente contrastato da chi, invece, non voleva, assolutamente, che ciò avvenisse. Un grande dolore per chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato la finezza delle sue condotte e l’armonia delle sue parole. Una grave perdita per la Nazione e la politica. A tutta la famiglia ed alle persone care il cordoglio personale e del partito che rappresento in Calabria”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.