Morti bianche: dopo un anno e mezzo di agonia, muore operaio del cosentino

Non ce l’ha fatta Luigi Ruffo, l’operaio di 59 anni coinvolto in un incidente sul lavoro nel Novembre 2021. Luigi, ormai in coma da lungo tempo, si è spento pochi giorni fa in una clinica del cremonese, zona in cui viveva ormai da vent’anni con la sua famiglia. L’operaio infatti, era originario di Mongrassano, un piccolo comune della provincia di Cosenza e, come tanti, si è trasferito al nord per cercare fortuna. E la fortuna, Luigi, l’aveva trovata: un buon posto di lavoro come autotrasportatore per un’azienda di Robecco d’Oglio vicino Cremona, la stessa dove poi è andato incontro ad un tragici destino. Lascia la moglie e due figli.