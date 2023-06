Morte dell’operaio Marco Romeo: il cordoglio di Lungro, il paese in cui abitava

StrettoWeb

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza per i familiari dell’operaio Marco Romeo, morto ieri a San Lorenzo del Vallo cadendo da un tetto. Il 40enne, con moglie e tre figli, viveva a Lungro dove era stimato e ben voluto da tutta la comunità.

Il messaggio di Cordoglio del Comune di Lungro

“Il Sindaco Carmine Ferraro e l’amministrazione comunale di Lungro, interpretando i sentimenti dell’intera comunità, esprimono i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia Romeo, per la prematura dipartita del giovane Marco. La tragica scomparsa di un ragazzo operoso, professionale, solare e conosciuto da tutti lascia la comunità attonita e commossa. Alla famiglia, agli amici, a chi gli ha voluto bene giunga l’abbraccio dell’intera comunità” si legge nella breve ma commovente nota istituzionale.

AVF Ungra: “un ragazzo operoso e altruista, sempre in prima linea”

La AFV “Ungra”, associazione dell’attività venatoria nelle aree di competenza del comune di Lungro, ha espresso la sua vicinanza al suo Vicepresidente Francesco Romeo, fratello dell’operaio Marco. “In questa triste giornata l’azienda Faunistico venatoria Ungra “Carmine Carbone”, si stringe attorno al suo Vicepresidente Francesco Romeo, e alla sua famiglia per gravissima e improvvisa perdita del fratello Marco, caro ragazzo e fraterno amico di tutti. Conosciuto da tutti come un ragazzo operoso, altruista, simpatico, affettuoso , solare e coinvolgente, da sempre presente e attivo anche all’ Interno della nostra associazione, sempre in prima linea insieme al fratello Francesco e al papà Mario, che oggi abbracciamo forte”.

“Per noi tutti è stato un amico raro per cui valori come l’amore, la dedizione alla famiglia e al lavoro, l’onestà, l’umanità, il coraggio, l’amicizia e la voglia di vivere erano ben saldi dentro il suo cuore, ed anche per questo che era amato e stimato da tutte le persone che lo conoscevano. Marco ci hai lasciati troppo presto, avevamo mille e mille storie ancora da scrivere e raccontare insieme. Ci hai lasciati senza parole, sgomenti e attoniti di fronte alla tua tragica scomparsa”.

“Il ricordo della tua anima gentile resterà sempre custodito nei nostri cuori, che Dio ti accolga nel suo regno dei cieli. Ora puoi riposare in pace, le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Rachele e ai figli, ai genitori Mario e Rosalba ai fratelli Francesco e Roberta e parenti tutti. Ci stringiamo intorno a loro ed esprimiamo la nostra totale vicinanza e rispetto in questo momento così delicato di profondo dolore”.