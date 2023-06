Morte Leo Iiriti, Princi: “persona perbene e grande professionista”

StrettoWeb

“Il mondo dell’editoria calabrese è stato colpito da un grave lutto. Con la scomparsa improvvisa del giovane imprenditore Leo Iiriti, Reggio ha perso una persona perbene ed un professionista brillante, con il quale ho avuto modo di collaborare diverse volte, anche nel ruolo di Dirigente scolastico. Di Leo ho sempre apprezzato, in particolare, rigore e serietà, la grande dedizione al lavoro, ma anche la grande umanità, la capillarità nel collaborare con l’istituzione Scuola, tanto da diventare un punto di riferimento per la comunità scolastica nella sua totalità”. Così il Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, in una nota di cordoglio per la prematura ed improvvisa morte del giovane titolare della storica casa editrice Iiriti Editore.

“Insieme al padre Bruno, ha dato lustro al mondo dell’editoria tutta. È una perdita non solo per la comunità reggina, ma per la Calabria intera. Esprimo vicinanza a ciascuno dei suoi cari”, conclude Princi.