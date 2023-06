Morte Denise Galatà, il cordoglio della Fondazione Tripodi

StrettoWeb

“A nome della Fondazione Girolamo Tripodi e mio personale esprimo i sentimenti del più profondo cordoglio ai genitori e ai familiari di Denise, ai suoi amici, ai suoi compagni di classe nonchè completa vicinanza e solidarietà a tutta la comunità scolastica del Liceo “Giuseppe Rechichi” di Polistena (studenti, famiglie, Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti e personale ATA) in questo momento di enorme tragedia e di grande dolore”, è quanto scrive in una nota Michelangelo Tripodi della Fondazione Tripodi,

“Sono molto addolorato e rattristato per la dolorosa e tragica scomparsa della studentessa Denise Galatà, avvenuta nel drammatico incidente accaduto sul fiume Lao. Non ci sono parole per esprimere la costernazione e lo sconcerto. Una gita scolastica non può concludersi con una immane sciagura come quella accaduta con la morte di Denise. Non si può troncare in questo modo una vita in così tenera età. Un forte abbraccio alla famiglia che vive nell’angoscia e nello strazio, colpita da una disgrazia così grande e inconsolabile”, conclude Tripodi.