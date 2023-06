Morte Berlusconi, Zavettieri: “era il numero 1”

StrettoWeb

“Si è spento Berlusconi. Viene meno un faro importante per l’Italia specie in Europa dove ha piantato le sue radici. Io l’ho sostenuto più volte pur non condividendo il suo modello politico per le sue idee liberali, solidali e garantiste. Ho avuto modo di conoscerlo in diverse occasioni ed essere oggetto di interesse e di proposte allettanti da parte sua che ho sempre declinato, grato per l’attenzione, in quanto difficilmente conciliabili col mio essere”. E’ quanto afferma il sindaco di Bova Marina, Saverio Zavettieri.

“Ho sempre avuto rispetto della sua persona ed apprezzato le non comuni doti di grande imprenditore e leader politico non sufficienti, dal mio punto di vista, a vederlo come uomo di Stato alla pari di De Gasperi. Andreotti e Craxi. Per il resto rispetto a tutti i leaders della II Repubblica certamente il numero Uno. Che la terra gli sia lieve”, conclude.