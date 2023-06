StrettoWeb

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appresa la notizia della morte dell’ex presidente Silvio Berlusconi, ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

“Berlusconi un combattente, uno degli uomini più influenti della storia d’Italia. Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta“, Giorgia Meloni.