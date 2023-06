Morto Berlusconi, le condoglianze dalla Sicilia

StrettoWeb

E’ morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni e il 29 settembre prossimo ne avrebbe compiuti 87.

Morte Berlusconi, Musolino: “si chiude pagina della storia italiana”

“Il mio cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi di Forza Italia per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. Un protagonista assoluto e unico della vita politica, la cui discesa in campo determinò la nascita della Seconda Repubblica. Ci sarà tempo per un bilancio a tutto tondo. Quel che è certo è che oggi, con la sua scomparsa, si chiude per sempre una pagina della storia d’Italia.” Così in una nota la senatrice di “Sud Chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino.

Caronia: “Berlusconi è stato un protagonista assoluto”

“Scompare un protagonista assoluto della vita politica italiana, un uomo di Stato che ha rappresentato il nostro paese nel mondo e che ha raccolto il consenso tra gli italiani grazie alle sue straordinarie capacità di comunicazione e di concretezza che, prima della politica attiva, lo hanno contraddistinto nella sua lunga esperienza imprenditoriale. Silvio Berlusconi è stato il punto di riferimento dei moderati e dell’area cattolica e popolare. Più volte presidente del Consiglio dei Ministri, ha saputo porre attenzione alle fasce più deboli della popolazione riuscendo nel tempo a far crescere l’Italia ed a renderla protagonista a livello internazionale. Fautore dell’accordo di Pratica di Mare, tra Russia e Stati Uniti, seppe ritagliarsi un ruolo di mediazione che ha permesso di vivere decenni di distensione e pace a livello internazionale. Perdiamo uno statista, un uomo che si è affermato grazie alla sua intelligenza, all’impegno quotidiano nel lavoro. L’Italia perde un gigante della politica e dell’imprenditoria ma soprattutto un uomo dalla stragrande generosità che si è impegnato fino alla fine dei suoi giorni per il paese che amava”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Pellegrino: “Sicilia perde amico, amante di democrazia e libertà”

“La Sicilia ha perso oggi un grande amico. L’Italia ha perso un uomo che ne ha segnato la storia economica, sociale, politica e culturale rappresentando un modello di impresa e un modello di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà”. Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

Berlusconi, il cordoglio della senatrice Ternullo (FI): “uomo straordinario”

“Oggi è un giorno triste per l’Italia. La scomparsa di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset è una di quelle notizie che non avrei mai voluto conoscere. Berlusconi è stato un uomo straordinario, che ha segnato la storia dell’Italia in molti campi: l’impresa, la comunicazione, lo sport, la politica. Ha saputo realizzare i suoi sogni con determinazione, creatività e visione. Ha inventato la televisione commerciale in Italia, portando innovazione e pluralismo nel panorama mediatico. Ha creato un impero economico che ha spaziato dalla grande distribuzione (con la Standa) all’edilizia (con Milano 2 e Milano 3), dalla finanza alla cultura. Ha trasformato il Milan in una squadra leggendaria, vincendo tutto quello che si poteva vincere e diventando il presidente più titolato al mondo. Berlusconi ha dato vita alla seconda Repubblica, fondando dal nulla Forza Italia, il più grande partito di centrodestra di ispirazione liberale. Ha guidato il Paese per 3 volte, affrontando sfide difficili sia sul piano interno che internazionale. Ha siglato il “contratto con gli italiani” in diretta TV da Bruno Vespa”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, a seguito della morte del Presidente Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano.

“Ha saputo dialogare con i grandi leader mondiali, come Bush e Putin, con cui ha organizzato il summit di Pratica di Mare nel 2002. Ha ricostruito L’Aquila dopo il terremoto del 2009 – conclude la Senatrice azzurra – fornendo case prefabbricate in tempi record. Ha stretto accordi con Gheddafi per contrastare l’immigrazione clandestina. Ha subito una persecuzione giudiziaria senza precedenti, con centinaia di processi basati su accuse infamanti e pretestuose. Non si è mai arreso, ha sempre difeso la sua innocenza e la sua onorabilità. È stato cacciato dal Senato con una manovra incostituzionale da parte del PD e dei Cinque Stelle, ma è tornato a rappresentare gli italiani grazie al loro voto. Berlusconi è stato un esempio per me e per milioni di italiani che si sono riconosciuti nei suoi valori di libertà. È parte fondamentale della storia d’Italia e merita il rispetto e il riconoscimento di tutti. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore di tutti noi. Ciao presidente, riposa in pace”.

Falcone: “Berlusconi ha dedicato la sua vita all’Italia”

“Addolorati e scossi, oggi purtroppo salutiamo il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Ci lascia un uomo di straordinaria intelligenza e generosità, leader visionario, statista che ha fatto la storia d’Italia. Dopo la sua discesa in campo nulla è stato più come prima, in politica e in molteplici altri campi della vita pubblica della nostra azione. Lo abbracciamo per l’ultima volta e rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutte le persone che come noi gli hanno voluto bene”. Lo dichiara l’assessore della Regione Siciliana Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della scomparsa del leader FI Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi – prosegue Falcone – ha fondato Forza Italia per modernizzare l’Italia e ha dato vita al moderno centrodestra italiano, l’alleanza tra differenti forze politiche unite a difesa del supremo valore della libertà, principio e messaggio a cui il Presidente ha dedicato la sua vita. Gliene siamo tutti grati, questo è uno dei suoi più grandi lasciti. Guardare sempre avanti, lavorare con passione e tenacia per la crescita e l’innovazione dell’Italia”, conclude Marco Falcone.

Il cordoglio di Anci Sicilia

Il presidente e il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, esprimono “partecipazione al dolore dei familiari per la scomparsa di Silvio Berlusconi, figura importante del mondo imprenditoriale e sportivo e protagonista della storia della politica italiana”.