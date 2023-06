Chi ricorda il giapponese Morimoto? E’ pronto a tornare in Sicilia, ma non al Catania

StrettoWeb

Verrebbe da dire “Operazione Nostalgia”, in richiamo alla nota pagina che ripercorre la Serie A di una volta. Se sei un giapponese, e hai giocato in Serie A, o sei Nakamura o sei Nakata o sei Morimoto. E se l’ex Reggina si è ritirato da poco a oltre 40 anni, e se l’ex Roma ora gira il mondo, l’ex Catania gioca ancora ed è a un passo dal ritorno in Sicilia.

Come riportato da vari media nazionali, infatti, l’attaccante 35enne è pronto a firmare con l’Akragas, fresco di promozione in Serie D con l’allenatore Terranova, fratello del difensore della Reggina Emanuele. Sette anni per Morimoto sull’Etna, dal 2006 al 2013, con una parentesi al Novara, per un totale di 15 reti in oltre 80 presenze. Poi il ritorno in patria e adesso un nuovo ritorno, a qualche chilometro da Catania: ad Agrigento attendono impazienti l’ufficialità.