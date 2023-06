Torna a Scilla la famosissima modella curvy Ashley Graham: “spero un giorno di chiamarla casa”

StrettoWeb

“Scilla, una gemma nascosta in riva al mare nel sud Italia, è un posto che spero di poter chiamare casa un giorno. È un tesoro costiero con così tanto fascino, bellezza e cultura: non posso fare a meno di voler condividere Scilla con il mondo. Quando pianifichi la tua prossima avventura europea, non dimenticare di aggiungere questa città magica al tuo itinerario”. Non è un’agenzia viaggi, non è un politico, cittadino o influencer reggino, bensì una delle modelle curvy più famose al mondo, la statunitense Ashley Graham.

Non è la prima volta che la 35enne viene in Calabria, a Reggio, soprattutto a Scilla. Negli anni passati ha trascorso scorci di estate qui, tra le bellezze del mare e del paesaggio, per cui non ha nascosto apprezzamenti. Inutile nascondere, per l’ennesima volta, quanto il fascino di Scilla riesca ad attrarre personalità note da ogni angolo del mondo. Non dimentichiamo, infatti, in quanto (poco) tempo Jovanotti riuscì a rivoluzione i due borghi lo scorso anno. Perché Scilla cattura chiunque.