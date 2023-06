Mo: Netanyahu esorta israeliani a ‘rispettare la legge’ dopo escalation tensioni

StrettoWeb

Tel Aviv, 21 (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato i cittadini israeliani a ?rispettare la legge?, dopo che nelle ultime ore si sono registrati violenti incidenti in Cisgiordania e sulle alture del Golan, all’indomani dell’uccisione di quattro civili in un attacco di militanti palestinesi nei pressi dell’insediamento di Eli.

“Ci sono giorni in cui bisogna sottolineare l’ovvio, che Israele è uno Stato di diritto”, ha dichiarato Netanyahu in un video in cui ha chiarito che il governo “non accetta rivolte, nemmeno nelle alture del Golan né in Giudea e Samaria” (il nome biblico con cui il premier è solito riferirsi alla Cisgiordania). Netanyahu ha promesso il suo ?pieno sostegno? alle forze di sicurezza nei loro sforzi per far rispettare la legge, sottolineando che non accetterà ?nessuna contestazione?.