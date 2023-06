La Regione Friuli osserva un minuto di silenzio in ricordo di Berlusconi, ma scoppia il caos: il consigliere Honsell non si alza in piedi

StrettoWeb

Un minuto di silenzio per commemorare la figura di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. Martedì scorso era stato ricordato in Senato mentre oggi, alle 10:30, una seduta alla Camera per omaggiare la figura del Cavaliere, ex premier dell’Italia per ben 4 volte. A tale commemorazione, si aggiunge quella di alcune regioni, come quella della Calabria, che si sono unite al minuto di silenzio. Anche al consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è voluto dedicare un minuto al compianto presidente ma, nel bel mezzo del momento solenne, si è scatenato il caos.

Il consigliere Furio Honsell ( di Open Sinistra Fvg) è rimasto seduto al suo scranno, a differenza di tutti gli altri colleghi di Maggioranza e di Opposizione. Il governatore Massimo Fedriga, una volta vista la scena, ha duramente contestato l’atteggiamento di Honsell: “consigliere Honsell, credo che oggi l’Aula sia stata svilita dal suo comportamento: avrebbe potuto almeno alzarsi in piedi e mostrare rispetto per chi ha guidato il Paese per tanti anni. Da presidente della Regione mi scuso con i cittadini per il suo comportamento“. E ha aggiunto: “mi auguro che, dopo la sua scomparsa, anche chi lo ha contestato riconosca il suo esempio di buona imprenditoria e il ruolo politico che ha avuto in un momento delicato per il Paese come il passaggio tra prima e seconda Repubblica”.