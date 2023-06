Il ministro Valditara in Calabria presenta l’Agenda Sud: “partiamo da qui per dimostrare l’attenzione del Governo per questa Regione”

StrettoWeb

“L’agenda che presenteremo tra pochi minuti nella sede della giunta regionale è stata stata una decisione molto precisa e consapevole partire proprio dalla Calabria. È stato un segnale di attenzione nei confronti di questa regione“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara al suo arrivo all’istituto “Maggiore Perri” di Lamezia Terme, parlando del divario nord-sud nella scuola. Il ministro, alle 12, alla Cittadella regionale di Catanzaro presenterà nel corso di una conferenza stampa il progetto “L’Agenda del Sud”.

Un piano in 10 punti per “dare una visione e una strategia che sino ora è mancata, andando ad affrontare le tematiche che danno luogo alla dispersione” e avviare un “grande percorso per riunire l’Italia“. Così il ministro per l’Istruzione e il merito Giuseppe Valditara ha presentato il progetto “L’Agenda Sud” a Catanzaro al fianco del presidente della Regione Roberto Occhiuto e dell’assessore all’Istruzione Giusy Princi. Progetto che parte dalla Calabria “per lanciare un segnale al Paese e perché è inaccettabile leggere i report che danno risultati drammaticamente diversi per quanto riguarda le performance degli studenti del sud“.