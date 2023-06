Il ministro Calderoli torna in Calabria per parlare di Autonomia Differenziata

StrettoWeb

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, torna a fare visita alla Calabria, nuovamente a Vibo Valentia, in un incontro organizzato da “Lega Salvini Calabria” dal titolo “Autonomia differenziata: grande opportunità, un momento di trasparenza e verità”. La conferenza è prevista in data 16 giugno alle ore 17:30, all’Hotel 501 della città vibonese. Sull’arrivo di Calderoli si è espresso anche Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria: “sarà un momento di confronto e di anticipazioni che confermeranno la validità e l’opportunità di crescita per un Sud che finora non è riuscito a valorizzare realmente le proprie risorse e concretizzare le tante aspettative. Vi attendiamo tutti a Vibo Valentia, ringraziando per la disponibilità e la presenza”.