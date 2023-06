Il ministro albanese Krifca alla scoperta degli storici codici purpurei di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

“Ieri la visita del ministro dell’agricoltura albanese, Frida Krifca in città è stata un’occasione di promozione del territorio e proficue relazioni istituzionali. La stretta di mano simbolica che vedete è col sindaco di Berat, Ervin Demo. Già da tempo avevamo pensato, insieme all’ex assessore Caudullo, di gemellare le due città accomunate da una grande ricchezza: due dei quattro manoscritti onciali purpurei, entrambi patrimonio dell’UNESCO”. Lo dichiara Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano.

“Con l’incontro di ieri, avvenuto nel Museo Diocesano e proseguito tra le vie del centro storico, abbiamo ripreso un percorso al quale lavoreremo nei prossimi mesi, perché entrambi crediamo nella valorizzazione dei nostri territori attraverso la cultura, la storia e la messa in rete delle risorse. Un ringraziamento di cuore alla Ministra Krifca per l’attenzione che ha inteso riservare alla nostra città ed al sindaco di Vaccarizzo, Antonio Pomillo che ha ospitato la delegazione. Questa la pagina wiki del Codex Beratinus ( https://it.wikipedia.org/wiki/Codex_Purpureus_Beratinus ) per avere delle informazioni generali e percepire subito la relazione con il nostro Codex Rossanensis”, conclude.