Minaccia di uccidere il compagno della nipote con una falce, arrestato 54enne

Minacce di morte e tanta paura: è quanto accaduto nel comune di Borgia, in provincia di Catanzaro, dove un uomo di 54 anni ha minacciato di morte il compagno della nipote. La lite sarebbe scaturita per problemi di vicinato: l’uomo, esasperato, avrebbe prima preso a calci la vettura del compagno in questione e, subito dopo, sarebbe rientrato in casa per prendere una roncola. A questo punto, si è introdotto in casa della nipote e avrebbe minacciato di uccidere il compagno con la falce. Solo con l’intervento della compagnia di Carabinieri il 54enne è riuscito a calmarsi: l’uomo infatti, è stato disarmato e arrestato, poi tradotto ai domiciliari, per i reati di violenza privata, violazione di domicilio, minaccia aggravata e porto abusivo di armi.