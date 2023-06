Milano: Milano Serravalle consegna a polstrada etilometri e sistemi per cronotachigrafi

StrettoWeb

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Milano Serravalle sostiene la polizia stradale di Milano con la fornitura di strumentazione tecnologicamente avanzata, destinata all?attività di prevenzione e presidio lungo la rete autostradale, al fine di favorire la sicurezza stradale. La società ha consegnato infatti dieci nuovi sistemi digitali per il controllo dei cronotachigrafi installati sui mezzi pesanti, sei al personale in servizio presso la sottosezione polstrada di Milano Ovest, quattro agli agenti delta sottosezione polstrada di Arcore.

Milano Serravalle ha fornito inoltre quattro etilometri per la misurazione della concentrazione di alcol nel sangue. Le apparecchiature, omologate dal ministero dei Trasporti, offrono un significativo contributo per migliorare i sistemi di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ancor più importante nel periodo estivo con l’avvicinarsi dei massicci esodi sulle autostrade. ln aggiunta agli etilometri con valore probatorio, la società ha fornito alla polizia stradale dieci precursori etilometrici per il rilevamento rapido del tasso alcolemico (sei in dotazione alla sottosezione di Milano Ovest, quattro ad Arcore).

Prosegue così, nel segno degli interventi concreti volti a promuovere la sicurezza e comportamenti responsabili alla guida, la positiva collaborazione che da molti anni unisce Milano Serravalle e polizia stradale.