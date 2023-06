Migranti: Meloni, ‘dobbiamo difenderci da trafficanti che uccidono bambini’

StrettoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Dobbiamo difenderci” non dai bambini che muoiono “ma dai trafficanti che li uccidono, che hanno fatto miliardi di euro sulla pelle di quei bambini e di quelle persone sfortunate, mentre i vostri occhi erano rivolti altrove”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, a proposito dei temi legati all’immigrazione.

“I ricollocamenti -ha poi ribadito la premier- non sono mai stati la nostra priorità, il tema per me non è come distribuiamo” i migranti all’interno dell’Unione europea, ma “come cerchiamo tutti insieme di lavorare per fermare le partenze”.