Migranti: Mantovano, ‘senza aiuti del Fmi diritti in Tunisia ancora meno rispettati’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Tra un mese il governo tunisino non avrà più soldi per pagare i dipendenti pubblici, polizia compresa: dunque i migranti partiranno da porti gestiti soltanto dalla criminalità”. Lo ha detto Alfredo Mantovano alla festa di Tempi.

Il Fmi ha pronto un piano di aiuti “ma lo ha congelato fino a che Tunisi non dimostrerà il rispetto dei diritti. Ma senza le risorse del prestito i diritti saranno ancora meno rispettati. È un circolo da spezzare, perché è ideologico, non tiene conto che Tunisia non è il Canton Ticino, e che l?interlocutore non ha esattamente il profilo della superiora delle suore marcelline”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.