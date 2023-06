Meteo: in Lombardia venti in attenuazione, da lunedì temperature tornano a salire

StrettoWeb

Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, oggi e domani, insiste un flusso nordoccidentale stabile con condizioni soleggiate e venti in progressiva attenuazione, disturbato martedì dal passaggio di aria più fredda a nord delle Alpi. Le temperature appaiono in lieve calo, ma ancora su valori estivi e tendenti ad aumentare da lunedì. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Precipitazioni assenti, con la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sui rilievi che va aumentando lunedì e più marcatamente martedì, quando potrebbero estendersi anche alla pianura in serata. Più instabile da metà settimana.