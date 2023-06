MessinaCon: ecco le date della 5ª edizione

StrettoWeb

Dopo la giornata in cosplay a villa dante e gli strettogames al palacultura e un incontro con David Lloyd a Messina giorno 30 giugno e 1 luglio (di cui a breve vi daremo info) a 2 e 3 Settembre 2023 ritorna MessinaCon giunta ormai alla sua quinta edizione. Quinta edizione che non avrà un solo grosso ospite ma bensi tre che verranno annunciati in questi giorni.

Oltre a questo quest’anno la collaborazione con il Comune e l’assessorato alle Politiche giovanili si fa sempre piu forte per un evento di cui già si pensa a una nuova edizione nel 2024 e soprattutto la partnership con la Fondazione Architetti del Mediterraneo e l’Ordine degli Architetti di Messina. La sede rimarrà invariata e sarà il Palacultura Antonello da Messina ma con l’aggiunta di nuove aree come il teatro interno, per la prima volta ospiterà non solo gli ospiti ma anche…la gara cosplay. La locandina, parte essenziale di ogni nostra edizione, è stata affidata a Gasparre Orrico mentre le grafiche allo Studio Ronin.