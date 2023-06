“Messina Wine Fest”: domani a palazzo Zanca la presentazione della kermesse del vino

StrettoWeb

Domani, venerdì 9, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, presente il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro, sarà illustrata la prima edizione di Messina Wine Fest, in programma in Città, al Marina del Nettuno Yachting Club, da giovedì 15 a sabato 17. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti del team organizzativo della manifestazione, promossa dall’Associazione MeWi di Messina e da Sicindustria Giovani Messina, con la co-progettazione del Comune di Messina e di Sicindustria e del sistema di internazionalizzazione Enterprise Europe Network, sempre di Sicindustria e Unioncamere Sicilia. L’iniziativa interesserà diversi luoghi cittadini e del suo tessuto produttivo, del turismo e della ristorazione nell’ambito del processo di valorizzazione che l’Amministrazione comunale sta progressivamente generando e che trova nel sistema vino un suo punto distintivo che può alimentare, nuove economie e nuovi processi di aggregazione e partecipazione effettiva del tessuto economico dei territori. Interverranno nel corso dell’incontro, Davide Blandina presidente Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina; Nicola Nicosia presidente Associazione MeWi; Giada Platania responsabile Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network; e i presidenti, Flora Mondello per Doc Mamertino; Enza La Fauci per il Consorzio Faro Doc; e Mauro Pollastri Doc Malvasia delle Lipari.