Messina: vietato il consumo di acqua potabile | INFO e ZONE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Con ordinanza n. 116 del 13 giugno 2023, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto la sospensione dell’uso potabile dell’acqua limitatamente alle utenze ubicate nell’area compresa tra le vie T. Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara, fino a nuova disposizione di revoca del provvedimento adottato, a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte della Società AMAM SpA. Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale al fine di evitare potenziali pericoli alla salute e all’incolumità pubblica.

L’AMAM, in queste ore, sta operando attraverso i propri tecnici a verificare con ispezioni dirette e analisi di laboratorio sulla rete della distribuzione idrica, per individuare la causa del problema al fine di accertare le probabili cause del problema insorto. La Società, gestore del servizio idrico comunale è tenuta – si legge nel provvedimento – a monitorare lo stato di inquina-mento dell’acqua distribuita nelle suddette zone della Città; e a comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio.