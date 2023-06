All’Università di Messina il 18° Meeting europeo sulla Teoria dei Giochi | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Si svolgerà dal 26 al 28 giugno presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina il prestigioso Meeting scientifico SING18 che raccoglie Accademici provenienti da tutta Europa e chiamati a confrontarsi sulle più recenti evoluzioni della teoria dei giochi con applicazioni alle scienze economiche e sociali e sui riflessi nelle dinamiche di una Società sempre più governata dalla complessità. Il Convegno voluto fortemente dal Prof Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia e Direttore scientifico del Decision Lab dell’Universita’ Mediterranea (http://www.decisionslab.unirc.it/it/), ospiterà in questa intensa “due giorni”, tre conferenze plenarie di eminenti studiosi:

ben 93 conferenze che vedranno coinvolti più di 150 studiosi provenienti non solo dal continente europeo ma anche dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Asia. Un’occasione unica per intrecciare relazioni scientifiche e umane che vedra’ l’area dello stretto al centro del dibattito scientifico internazionale durante questa parentesi convegnistica, realizzatesi grazie al connubio programmatico e organizzativo dell’Università di Messina e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il Decision lab fondato e diretto dal Prof. Ferrara.

Per maggiori informazioni sul Programma e sui contenuti dei contributi scientifici che saranno presentati in occasione dell’assise scientifica di rimanda al sito del convegno: https://www.bisazzagangi.it/sing18/index.php

Dal 1999 i teorici dei giochi di tutto il mondo sono organizzati nella Game Theory Society, che tiene un Congresso mondiale ogni quattro anni per promuovere l’indagine, l’insegnamento e l’applicazione della teoria dei giochi. La storia dei convegni SING risale al 1983 con i primi 13 incontri tenutisi in Italia. Dal 2001, anno in cui gli studiosi spagnoli sono stati coinvolti nell’organizzazione, le conferenze si svolgono regolarmente ogni anno. L’acronimo SING è stato introdotto nel 2005 quando si sono uniti studiosi dei Paesi Bassi. Oggi la serie di conferenze si chiama “Incontro europeo sulla teoria dei giochi” dopo che nel 2014 studiosi polacchi sono stati coinvolti nell’organizzazione di un incontro SING per la seconda volta. Tuttavia, si è deciso di mantenere anche l’acronimo SING.

Come di consueto per la conferenza SlNG, anche il programma della conferenza SING18 consisterà in un piccolo numero di conferenze su invito di illustri studiosi del settore e un numero maggiore di contributi, che vengono selezionati tra tutte le candidature da un comitato scientifico di ricercatori affermati nel campo per garantire un elevato standard scientifico dei lavori presentati alla conferenza. Tuttavia, anche i contributi del dottorato di ricerca. studenti e ricercatori all’inizio della loro carriera sono esplicitamente invitati e viene assegnato un Best Paper Prize. Anche SING è l’incontro europeo sulla teoria dei giochi, partecipanti da tutto il mondo partecipano regolarmente alla conferenza. La lingua dell’incontro è l’inglese.