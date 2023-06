Messina: tutto pronto per il “Tezenis Summer Festival”, grande entusiasmo a Piazza Duomo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande entusiasmo a Piazza Duomo a Messina per il Tezenis Radio 105 Fest con numerosi ospiti nazionali ed internazionali. Al momento sono già migliaia le persone in attesa nella piazza principale della città dello Stretto. Lo start sarà intorno alle ore 20:00. Entusiasta il sindaco Basile: “Messina è prontissima ad ospitare il Tezenis Summer Festival”.

Messina: tutto pronto per il “Tezenis Summer Festival”, i provvedimenti sulla viabilità

Per consentire venerdì 16 giugno, lo svolgimento dell’evento “Tezenis Summer Festival” a piazza Duomo, realizzato in collaborazione con Radio 105 e promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione “Messina Città della Musica e degli Eventi”, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 15 di venerdì 16 sino alle 2 di sabato 17 e di transito veicolare, dalle 17 di venerdì 16 sino alle 2 di sabato 17 (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) nelle seguenti strade: a) controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour; b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; c) via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; d) corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro; e) tutta l’area di piazza Antonello; f) spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; g) via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; h) via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; i) via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; j) via Sant’Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace.

Dalle ore 15 di venerdì 16 sino alle 2 di sabato 17 saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) in via Oratorio San Francesco, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio. I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio; dalle 15 di venerdì 16 alle 2 di sabato 17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere all’evento.

“Tezenis Summer Festival”: informazioni sui parcheggi ATM a Messina ATM Messina Spa comunica che, in occasione del “Radio 105 Tezenis Summer Festival” a piazza Duomo, di venerdì 16 giugno 2023, sono disponibili i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio. Tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente piazza Duomo, al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso all’evento. Per chi provenisse dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, giungere al parcheggio del terminal e utilizzare il servizio tramviario. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), il “Villa Dante (viale San Martino), o i posteggi di interscambio dislocati su viale Europa (lato monte). Per chi provenisse dalla A-20 Palermo-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo di Boccetta, per poi utilizzare i parcheggi “Cavallotti” (via Magazzini Generali), “Cavalcavia San Raineri” (via G. Sciva, 33) o “La Farina/Fosso” (via La Farina, 56). Alternativamente è consigliata uscita a Messina-Centro con possibilità di utilizzo del parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), “Villa Dante (viale San Martino) o interscambio viale Europa. Per chi provenisse invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti, è collocata la fermata del tram, attivo fino alle ore 2. In alternativa è possibile usufruire della linea bus n. 1 (Shuttle Giampilieri/Torre Faro). Chi sbarca in auto può utilizzare il parcheggio “Annunziata” e giungere a piazza Duomo in tram o bus linea 1 (Shuttle). Chi sbarca in auto alla rada San Francesco può utilizzare il “Cavallotti” o in alternativa “Cavalcavia San Raineri” o “La Farina/Fosso” . Coloro i quali giungeranno in treno o pullman (capolinea stazione), possono raggiungere piazza Duomo con il tram o il bus linea 1 (Shuttle).