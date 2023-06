Messina: è scontro in consiglio comunale, tensione sulla vice presidenza

StrettoWeb

E’ caos in consiglio comunale a Messina per il vice presidente vicario: dopo un consiglio comunale fiume non si è arrivati ad una soluzione. A contendersi la “poltrona” di vice presidente vicario del consiglio sono stati Mirko Cantello e Serena Giannetto, esponente della maggioranza. Il conteggio si chiude sul 16 a 14 per per il candidato dell’opposizione ma non basta, il presidente Pergolizzi sospende la seduta e successivamente chiude la sessione.

L’opposizione: “Pergolizzi è nel pallone”

“Il presidente è nel pallone – si legge nella nota stampa diffusa dai gruppi dell’opposizione del Consiglio comunale – Pergolizzi, assumendosi una grande responsabilità, sconfessa la segretaria generale, ponendo dei dubbi sulla legittimità della sua stessa elezione. Infatti, il predetto, sulla scorta della legittima richiesta di parere all’Assessorato agli Enti locali di 17 consiglieri comunali, ha inteso sospendere l’elezione dei due vicepresidenti ‘sine die’ perché, a suo dire, ‘non sereno sulla legittimità degli atti’. E ciò nonostante la segretaria generale avesse confermato in Consiglio la correttezza della sua personale interpretazione, pur non condivisa dalla maggioranza d’aula. Peraltro è quanto meno singolare che un Consiglio comunale possa rimanere ostaggio dei dubbi non volutamente fugati da chi è preposto, per il ruolo che ricopre, a garantire la legittimità dei lavori d’aula. Siamo certi, tuttavia, che il presidente Pergolizzi davvero abbia sospeso i lavori perché confuso e non sereno, come da lui stesso dichiarato, e non perché alla prima votazione la candidata della sua compagine politica – conclude il documento dei gruppi dell’opposizione – è risultata soccombente rispetto al candidato delle opposizioni”.