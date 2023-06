Al via il “Messina Street Fish”: viabilità e divieti

StrettoWeb

Da oggi, giovedì 22 Giugno, la nuova arena di Capo Peloro è pronta ad ospitare l’apertura dell’evento Messina Street Fish che si concluderà domenica 25 Giugno. Al fine di consentire, in sicurezza lo svolgi-mento della manifestazione dedicata al cibo di strada con musica e intrattenimento sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto sino a domenica 25, nella fascia oraria 11- 02, sarà vietata la sosta con rimozione coatta, nel tratto di via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi; e in via Senatore Francesco Arena nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo. Inoltre, sino a lunedì 26, dalle ore 8 alle 18, vigeranno i divieti di sosta, nelle due carreggiate stradali del tratto di via Fortino, e quello di transito veicolare nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino antistante l’area ex Sea Flight. Saranno comunque garantiti il transito pedonale, in sicurezza, nei tratti di strada interessati e l’accesso pedonale a tutti gli ingressi laterali insistenti nella zona; nonché l’eventuale transito di mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze di Polizia.

Inoltre come per tutte le manifestazioni pubbliche, anche in occasione del Messina Street Fish, il sindaco Federico Basile con ordinanza ha disposto il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – anche se di provenienza personale – nonché l’uso di spray al peperoncino.

I divieti sono validi in un raggio di 200 metri dal luogo interessato dall’evento dalle ore 11 alle 02, delle giornate di svolgimento della kermesse. È proibito poi utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro, di lattine e di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, pertanto la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso. Il divieto riguarda anche i titolari di esercizi di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe all’arena Capo Peloro, i quali sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro dalle ore ore 11 alle 02, delle quattro giornate di manifestazione. Infine, il provvedimento sindacale ha stabilito l’autorizzazione in deroga dei limiti acustici, entro e non oltre le 02.