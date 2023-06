StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi al via la “Shopping line”, il nuovo servizio proposto da ATM Messina Spa, che si rivolge a turisti e cittadini per agevolare gli acquisti nel centro commerciale naturale della città. Una linea “circolare” con partenza e arrivo in via Garibaldi, lato monte, in corrispondenza di piazza Unione Europa, di fronte allo sbarco della navi da crociera, a Largo Minutoli. La linea n. 37 si snoderà lungo via Garibaldi per perimentrare quindi il centro commerciale di Messina (piazza Cairoli-Viale San Martino), passando da via La Farina, via Trieste, parte di viale San Martino (altezza incrocio con via Geraci), immettersi su viale Europa e quindi svolta a destra proseguendo per via Cesare Battisti, svoltare in corrispondenza del Tribunale (via Tommaso Cannizzaro), ed immettersi su Corso Cavour. Il “circuito” sarà completato su viale Boccetta (direzione monte-mare) con la successiva immissione su via Garibaldi, dove giungerà al punto di partenza. Il servizio sarà svolto nei giorni feriali con la prima partenza prevista alle ore 8, ultima alle 19,15 da via Garibaldi (lato monte). In totale saranno 40 le corse che copriranno tutto l’arco della giornata, mediante due mezzi che fungeranno quindi da “navetta” con partenze previste ogni 15’. Il percorso stimato – dipende sempre dal traffico veicolare – per compiere l’intero tragitto è di circa 30’/40’. In totale saranno in esercizio due moderni mezzi elettrici di 8,75 mt, quindi ad emissioni zero, dotati di tutti i comfort, cardioprotetti (come tutti i mezzi della flotta ATM Messina Spa), e una capienza massima di 60 passeggeri. Il percorso costeggia il parcheggio “Fosso” di via La Farina e i posteggi di interscambio di viale Europa.

Il dettaglio delle fermate

In totale saranno 8 le fermate previste dal percorso: via Garibaldi (lato monte), Piazza Cairoli (vertice della piazza), Via La Farina (Hotel Royal), Viale San Martino, Viale Europa, Via Cesare Battisti, Via Tommaso Cannizzaro e Corso Cavour (Piazza Antonello).

“La nuova linea dedicata allo shopping, fortemente voluta dal sindaco Federico Basile, – afferma Giuseppe Campagna, presidente ATM Spa Messina – riceverà certamente il gradimento degli utenti. Un servizio rivolto a turisti e croceristi, ma anche ai cittadini, consentendo loro di raggiungere attraverso il trasporto pubblico locale il centro commerciale naturale della città. Aggiungo che la nuova linea n. 37 funge da navetta di supporto al tram, tenuto conto che perimetra il tracciato della tranvia e con brevi spostamenti i cittadini possono comodamente beneficiare di un servizio aggiuntivo, riducendo eventuali i tempi di attesa”.