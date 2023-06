Messina: nuova seduta di consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi, mercoledì 21 Giugno, alle ore 18, il consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) proposta di deliberazione n. 183 del 19/05/2023 “Piano di dismissione aree concesse in diritto di superficie (art. 31 commi da 45 a 50 della legge n. 448/98 e ss.mm.ii.) integrazione delibera GN 1215 del 2/11/2000 – adeguamento procedure alle nuove disposizioni in materia (circolare assessoriale n. 7073 del 21/07/2020, alla legge regionale n. 21/2020, DM 151/2020, DL 77/2021 convertito con legge 108/2021 e DL 21/2022 convertito con legge 51/2022)”; 2) proposta di deliberazione n. 182 del 18/05/2023 “Azienda Messina Social City – Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025, Budget pluriennale 2023/2025 e il Piano programma 2023/2025.

Nella seduta di lunedì 19 Giugno il consiglio ha approvato diciassette proposte di deliberazione relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.