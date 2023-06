Messina: pompieropoli di quartiere presso la Chiesa di S. Salvatore

StrettoWeb

Martedì 13 giugno alle ore 9,00 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, coadiuvati dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione Provinciale di Messina, hanno allestito “Pompieropoli” una giornata dedicata ai più piccoli che, destreggiandosi tra percorsi ludico educativi atti a far divertire e imparare, sono diventati pompieri per un giorno. L’evento rientra fra le manifestazioni promosse dall’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione Provinciale di Messina, e solo nel 2022/23 ha visto

coinvolti più di 1000 individui tra cui insegnanti e studenti. Le manifestazioni patrocinate dal Comando VVF Provinciale di Messina, sono volte a portare informazione per la sicurezza e la prevenzione ai cittadini, a partire dai più piccoli studenti per arrivare a tutte le realtà sociali.

Il quartier generale dell’attività svolta, che ha visto i piccoli pompieri cimentarsi nel percorso di addestramento, è stato la chiesa Parrocchiale del Santissimo Salvatore del Vill. Aldisio, dove per tutta la mattinata i volontari dell’ANVVF hanno accolto bambine e bambini che dopo aver partecipato hanno ottenuto l’attestato di partecipazione, dando prova di grande abilità e coraggio perchè “Il pompiere paura non ne ha”. La manifestazione si è conclusa, alla presenza del Comandante Provinciale Ing. Felice Iracà e di Don Enzo Bugea Nobile, con la consegna degli attestati ai piccoli “Pompieri in erba”. L’auspicio del Comandante Provinciale è che per l’anno prossimo si possano

replicare tali iniziative sul territorio, nonché accrescere e rafforzare i rapporti di collaborazione con le altre Istituzioni, per potere espletare, con crescente efficacia ed efficienza, i compiti istituzionali assegnati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al servizio e nell’interesse della collettività di questo territorio.