Messina: Pergolizzi resta presidente del Consiglio, il Tar respinge la richiesta di sospensiva

Nello Pergolizzi resta, al momento, presidente del Consiglio Comunale di Messina. Il Tar di Catania ha respinto la richiesta di annullamento e di sospensione della delibera di elezione di Pergolizzi. L’istanza era stata presentata dai 17 Consiglieri di opposizione. Il tribunale ha fissato per il 27 luglio l’udienza nel merito del ricorso.

In una nota, i 17 Consiglieri Comunali di Messina che hanno depositato il ricorso al Tar, scrivono: “Il Tribunale amministrativo di Catania, rilevando che la controversia relativa all’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Nello Pergolizzi presenti aspetti di indubbia delicatezza istituzionale ed anche al fine di evitare una paralisi operativa dell’organo consiliare ha ritenuto di non accogliere la richiesta di emissione di un decreto inaudita altera parte prediligendo, al fine di decidere sulla questione, un confronto tra le parti in sede collegiale che si terrà all’udienza del 27 Luglio”.

L’avv. Gallo: “siamo fiduciosi”

“Il TAR non ha perso tempo ed ha già esaminato il ricorso proposta dai 17 consiglieri di Messina che hanno chiesto l’annullamento della elezione di Pergolizzi a Presidente del Consiglio Comunale”. E’ quanto scrive in una nota l’Avv. Ciro Gallo. “Con il ricorso era stata chiesta la sospensione immediata , con provvedimento del Presidente del TAR, della proclamazione effettuata nonostante i 15 voti su trentadue e la palese mancanza di maggioranza dei votanti. Al primo esame il Tribunale non ha concesso la tutela monocratica rimettendo al collegio del 27 luglio ogni decisione sulla domanda di sospensiva.

“Il dato che emerge da questo primo provvedimento è che il TAR non ha accordato la tutela monocratica rilevando però che sussistono aspetti di indubbia delicatezza istituzionale, è solo al fine di evitare una paralisi operativa dell’organo consiliare, è’ stato deciso di fissare per il 27 luglio l’udienza camerale in cui sarà’ discussa la sospensione cautelare della delibera di nomina di Pergolizzi. Tutto sommato risulta condivisibile il prudente provvedimento del TAR che ci lascia fiduciosi per l’accoglimento del ricorso“, conclude Gallo.