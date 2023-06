Messina, “percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare”: prorogati i tirocini formativi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’Amministrazione del sindaco Federico Basile, rende noto che sono stati prorogati sino all’autunno prossimo, i tirocini formativi a favore dei soggetti che hanno aderito al progetto pilota “Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”. Il prolungamento del periodo formativo è dovuto per garantire il raggiungimento delle finalità del progetto quali favorire l’inserimento sociale dei tirocinanti attraverso un percorso di accompagnamento per assicurare loro un cammino di fuoriuscita dalla precarietà sociale. Il progetto promosso dall’Amministrazione comunale – come si ricorderà – finanziato nell’ambito del programma PON 2021-2027, ha avviato attraverso il contributo delle Partecipate comunali Messinaservizi Bene Comune e Messina Social City, la formazione di risorse umane specializzate in programmi di investimento nel settore del verde pubblico e del decoro della città; e percorsi integrati di mediazione socio-educativa per offrire la possibilità ai residenti negli ambiti di risanamento e in situazione di forte deprivazione materiale e culturale di partecipare ad un iter di formazione per il reiserimento nel tessuto sociale al fine di offrire la capacità di autonomia di queste famiglie, ad essere parte di processi di inclusione attiva, finalizzati a garantire la fuoriuscita da una marginalizzazione abitativa e sociale.