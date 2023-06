Messina: Palazzo Zanca si illumina di giallo-rosso per la Giornata mondiale del donatore di sangue

StrettoWeb

Questa sera palazzo Zanca a Messina si è tinto di giallo e rosso in occasione della Giornata del donatore di sangue che si celebra il 14 giugno in tutto il mondo. Un gesto simbolico ma decisamente concreto per testimoniare l’attenzione dell’Amministrazione comunale ad una tematica di grande valore sociale alla quale “abbiamo sempre dimostrato – ha evidenziato il sindaco Federico Basile – particolare sensibilità e condivisione di iniziative volte a diffondere il messaggio della donazione”.

La richiesta di illuminare il palazzo Municipale di colore giallo come il plasma e rosso come il sangue è stata promossa dall’Associazione dei talassemici di Messina con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione per fare comprendere “soprattutto alle nuove generazioni il valore di un gesto semplice e gratuito – ha aggiunto l’assessora alle Politiche della salute Alessandra Calafiore – quale comportamento virtuoso utile alla collettività e che spesso segna il confine tra la vita e la morte”.