Messina, i gruppi di opposizione contro Pergolizzi: “non parli a nome dell’intero consiglio comunale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il Presidente pro tempore consigliere Pergolizzi non parli a nome dell’intero Consiglio Comunale – si legge in una nota stampa diffusa dai 17 consiglieri comunali di opposizione del comune di Messina -. Apprendiamo con vivo stupore che il collega Pergolizzi ha assunto una posizione in difesa del Segretario Generale parlando a nome dell’intero consiglio. È assolutamente legittimo che il consigliere Pergolizzi abbia delle opinioni personali e come tali ha tutto il diritto di manifestarle, tuttavia le dette opinioni e posizioni non possono, e non devono, essere ricondotte ai 17 consiglieri comunali sottoscritti. I detti consiglieri, infatti, non hanno nominato alcun portavoce comune, e men che meno, hanno nominato per assolvere a tale ruolo il collega Pergolizzi”.

“Nel merito della querelle è opportuno precisare che nessuno degli scriventi ha messo in dubbio la professionalità della dott.ssa Carrubba, tuttavia diverse ultime posizioni assunte dalla medesima hanno minato il rapporto di cordialità e garbo istituzionale necessario a garantire la fiducia tra le parti (quantomeno con una parte dell’aula consiliare, allo stato rappresentativa della maggioranza), e ciò indipendentemente dalle assonanze politiche che ciascuno legittimamente può coltivare. A tal proposito, è il caso di rammentare che ultimamente ed in più occasioni la dott.ssa Carrubba si è rifiutata, cosa mai accaduta prima, di fornire il proprio parere su diverse questioni sollevate in consiglio, e ciò malgrado le richieste espresse dei consiglieri. È fin troppo evidente che il clima teso scaturito dalla contestata elezione del collega Pergolizzi è destinato ad acuirsi – conclude il documento – in relazione all’atteggiamento assunto dal medesimo nella gestione dell’aula”.