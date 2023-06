Messina: nonna Francesca compie 100 anni, gli auguri dell’Amministrazione Comunale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Alla signora Francesca Carnabuci che oggi ha raggiunto il traguardo dei cento anni, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha formulato gli auguri consegnando una targa celebrativa dell’evento per mano dell’assessora Liana Cannata. Nella struttura RSA cittadina “La Gioia dei Nonni, dove la signora Francesca vive, l’assessora Cannata ha omaggiato la centenaria con il ricordo dell’Amministrazione. “Con immenso piacere – ha detto la rappresentante della Giunta Basile – festeggiamo sempre i cittadini centenari che rappresentano la memoria storica della nostra Città. Si tratta di un giorno speciale perché tutti noi dobbiamo essere grati a chi, con le proprie esperienze personali e con i propri insegnamenti ha permesso la costruzione di una società civile e coesa. Da parte dell’Amministrazione comunale alla concittadina centenaria vanno i più sinceri auguri per questo importante traguardo raggiunto”.

La signora Francesca, vedova del signor Giuseppe Triffiletti che per diversi anni ha ricoperto la carica di presidente della società Ortofrutticola di Messina, apprezzata per le sue doti umane e punto di riferimento per i suoi familiari tutti, ha avuto il privilegio di conoscere Padre Pio e di essere riconosciuta figlia spirituale dallo stesso Santo.