Messina, Musolino: “Antimafia si occupi del caso di Antonino Lombardo”

“Nei prossimi giorni mi attiverò per portare all’attenzione della Commissione parlamentare antimafia il caso del Maresciallo Lombardo, i cui figli sono stati oggi auditi dalla Commissione antimafia dell’Assemblea regionale siciliana”. Così in una nota la senatrice di “Sud chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino.

“È doveroso che gli importanti elementi consegnati alla commissione regionale da parte dei figli del sottufficiale Antonino Lombardo, trovato senza vita nel cortile della legione carabinieri Sicilia il 4 marzo 1995, vengano acquisiti anche dalla Commissione parlamentare nazionale. Da tempo infatti i familiari chiedono di riaprire un caso che presenta numerosi interrogativi. Come Istituzioni dobbiamo farcene carico, per dare il nostro contributo affinché si arrivi a una conclusione”, conclude Musolino.