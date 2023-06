Messina: presentata a palazzo Zanca la mostra del giovane artista Davì “Il Granchio”

StrettoWeb

Nel corso di una conferenza stampa oggi a palazzo Zanca a Messina è stata presentata la mostra personale “Il Granchio” di Billy Davì. All’incontro con la stampa hanno preso parte l’assessore Massimo Finocchiaro e le assessore Liana Cannata e Alessandra Calafiore che a vario titolo, unitamente al sindaco Federico Basile, hanno accolto le finalità del progetto. Presenti inoltre il presidente della V municipalità Raffaele Verso e il consiglio circoscrizionale, che hanno seguito la crescita professionale di Billy. “Le opere di Billy Davì – ha spiegato l’assessore Finocchiaro – rappresentano un’espressione di arte particolare, suggestiva ed interessante. Per l’Amministrazione comunale è un privilegio, oltre che un piacere, potere condividere con lui questo evento al Palacultura Antonello. Oltre a farsi apprezzare per la bellezza delle opere e la bravura dell’artista, l’arte rappresenta in questo caso anche uno strumento di inclusione sociale”.

L’assessora Calafiore ha evidenziato come “questa iniziativa rientra in un percorso tracciato dall’Amministrazione in continuità con altre precedenti attività come l’esposizione nei giorni scorsi a palazzo Zanca dei lavori dei ragazzi del Centro diurno Camelot di Messina. Diamo spazio alla crescita, alla creatività e alla diffusione dei nostri talenti, condividendone le attività e trasmettendo pari dignità umana”.

L’assessora Cannata ha concluso gli interventi dell’Amministrazione Basile, che “ancora una volta conferma di essere punto di riferimento e di sostegno alle attività realizzate dai giovani talenti della nostra città affinché con azioni concrete si permetta di far conoscere la storia di Billy e di tanti altri giovani nel panorama artistico cittadino e nazionale”. L’espressione di Billy consente di sensibilizzare e fare comprendere il grado di inclusione dei diversamente abili all’interno delle singole realtà locali.

Il giovane artista è infatti un ragazzo “speciale”, che frequenta l’ultimo anno del Liceo artistico “E. Basile”, la cui creatività è stata supportata dall’Amministrazione comunale, unitamente alla V municipalità, e da fondazioni, associazioni, ordini professionali e liberi professionisti del territorio, i quali in sinergia, attraverso la creazione di un documento, faranno richiesta alla Biennale Internazionale di Venezia per la realizzazione del primo padiglione alla disabilità, al fine di offrire a Billy la prestigiosa presenza al suo interno con l’obiettivo di assicurare la continuazione del suo percorso artistico. La mostra, patrocinata dal Comune di Messina, sarà inaugurata venerdì 9 giugno al Palacultura “Antonello” e sarà visitabile anche sabato 10, dalle ore 17 sino alle 21.