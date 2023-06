Messina: provvedimenti viari per interventi di scerbatura | DETTAGLI

StrettoWeb

Da lunedì 19 giugno al 13 luglio, nelle fasce orarie 20-6 e 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura in varie strade di Messina. Da lunedì 19 a venerdì 30 giugno, le attività dalle 20 alle 6 interesseranno il percorso dei crocieristi: entrambi i lati delle vie Grattoni, Nicotra, delle Carceri, piazza Basicò, Rocca Guelfonia, Beata Eustochia, parcheggio Montalto, viale Principe Umberto lato mare da via Dino e Calrenza a via Grattoni e via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia Costiera a Nettuno, vie Salita Montevergine, San Paolo, monsignor Francesco Bruno.

Venerdì 23 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, dalle 6 alle 16, gli interventi riguarderanno via degli Orti, nel tratto compreso tra viale Europa e il numero civico 56, e sempre via degli Orti, nel tratto compreso tra il numero civico 56 e via Santa Cecilia. Da martedì 20 al 13 luglio, interventi dalle 6 alle 16 nella zona di San Paolo. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.