Messina: gasolio nell’acqua, riunione in Prefettura | DETTAGLI

Riunione questa mattina in Prefettura a Messina per approfondire il tema dell’inquinamento idrico nella città dello Stretto. L’Amam verificherà attraverso le analisi che sono state effettuate la tipologia di gasolio che è stata trovata nelle tubazioni per appurare se si tratti di carburante da autotrazione o gasolio per riscaldamento. Nella riunione è stato anche sollevato il problema degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande nella zona e per i quali occorre una verifica puntuale delle norme igieniche.

Prosegue la sospensione dell’uso potabile dell’acqua tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara. L’ipotesi da confermare è quella della perdita da un serbatoio interrato. Per la presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, “si tratta di un’eventualità possibile. Ma stiamo effettuando tutte le verifiche”.