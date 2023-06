Messina: gasolio nell’acqua, ecco una nuova ordinanza | AGGIORNAMENTI

StrettoWeb

A seguito dell’odierno aggiornamento da parte di AMAM SpA sull’andamento delle attività in corso correlate alla contaminazione da gasolio delle acque distribuite dalla rete idrica del centro città, secondo cui i valori di qualità dell’acqua tornano nei parametri di conformità, e in conseguenza altresì di quanto determinato nel corso della riunione tecnica presso il Centro Coordinamento dei Soccorsi istituito nella sede della Prefettura, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha emesso una nuova ordinanza che stabilisce il passaggio a zona gialla anche dell’area definita rossa.

Il provvedimento n. 133 di oggi, mercoledì 21 giugno 2023 ordina “al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, a tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nelle aree Rosse declassate in Gialle ed in quelle Gialle di procedure alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei serbatoi di accumulo dell’acqua condominiali e privati”. Inoltre, il Sindaco ha stabilito il perdurare del divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile nell’area gialla, ovvero l’acqua rimane ancora non potabile né utilizzabile per cucinare, è possibile farne uso esclusivamente per l’igiene personale e della casa. Le vie interessate sono: Luigi Cadorna; Giovanni Crimi; Scalinata Santa Barbara; Salita Santa Barbara, Santa Barbara; viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara); Pietro Canisio; piazza Masucci (ex Area Rossa); via Ghibellina lato monte da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro; Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro; Antonio Martino; Porta Imperiale; piazza Lo Sardo – piazza del Popolo; largo Seggiola; Mario Giurba; Cernaia; Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina; Piazza Annibale Maria di Francia; Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina; Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina; Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina; Goito; F. Durante; Montebello; Faranda; XXVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina; Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina; Giuseppe Aricò; San Paolino; Mamertini; Santa Maria del Selciato; Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Sardo; piazza Trombetta; Orto Gemelli; Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia; Refugio dei Poveri; Girolamo Conti; Merli e Malvizzi; Antonio Bova; degli Angeli; Giuseppe Sergi; Giacomo Macrì; Maffei; Pippo Romeo; Grillo da palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo; e via Cesareo.

Infine, si è determinata la sospensione dell’attività dei centri, prefettizio CCS e comunale COC, mentre rimangono attivi i presidi di supporto e assistenza alla popolazione interessata dalla criticità idrica attraverso il servizio autobotti a cura di AMAM SpA, a piazza Masaccio, viale Italia e piazza Lo Sardo; oltre alla possibilità del pronto intervento sempre dell’Azienda contattando il numero 090 3687722 o tramite la pagina facebook